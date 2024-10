CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE

Leverkusen (Germany), 30/09/2024.- Victor Boniface of Leverkusen celebrates after scoring the 1-0 opening goal during the UEFA Champions League match between Bayer Leverkusen and AC Milan in Leverkusen, Germany, 01 October 2024. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF