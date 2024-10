El pasado 21 de julio se confirmó que el futbolista colombiano James Rodríguez rescindió su contrato con el Sao Paulo, a pesar de tener contrato hasta junio de 2025 con el club paulista. Ahora todos especulan sobre el futuro del mediocampista de 33 años, que volvió a brillar con la selección Colombia durante la Copa América 2024.

Hasta el momento, solo se escuchan rumores de cuál podría ser el próximo equipo del ’10’ de la selección Colombia, y es que al parecer varios equipos internacionales de gran renombre tienen puesta la mira en el volante cucuteño.

Sin embargo, tras darse a conocer la noticia de la rápida salida del colombiano del club brasileño, dirigentes y excompañeros del volante dieron sus opiniones. Uno de ellos fue el mismo técnico del Sao Paulo, Luis Zubeldía, quien aclaró la razón de la marcha.

“Creo que los directivos ya están resolviendo la situación de James”, dijo Zubeldía en rueda de prensa luego del empate 0-0 ante Juventude por la jornada 18 del Brasileirão 2024.

Agregó: “Es una decisión institucional, junto con los intereses del jugador. Yo ya no puedo hablar más del asunto. En todo caso hay que preguntarle a la dirigencia y al jugador”.

Por su parte, el presidente del club, Julio Casares, lanzó fuertes acusaciones contra el futbolista, sugiriendo que la falta de interés y motivación del jugador ha sido determinante en su salida del equipo brasileño.

Casares, en declaraciones recientes, no ocultó su frustración con la situación de Rodríguez en el club. “Cuando fichamos a James, fue sin duda un gran fichaje. Si hoy fue el mejor jugador de la Copa América es porque lo vimos bien (...) Sucede que algunas contrataciones tienen adecuación técnica y otras no”, comentó el presidente del equipo brasilero, dejando entrever que el rendimiento del colombiano no cumplió con las expectativas.

El presidente del club también destacó la importancia de la actitud y el compromiso para formar parte del Sao Paulo. “Para jugar en el Sao Paulo, un jugador necesita tener interés y ganas, pero no digo que no las tenga. Aquí jugará el que quiera jugar en el club”, añadió.

Ahora, se conocieron las declaraciones de Jonathan Calleri, el delantero argentino que creo una relación de amistad con James, quien reveló las verdaderas razones de las salida del mediocampista.

“Me encanta (James), cómo juega. Pero no pudo encajar, fue una pena que no encajara en el equipo, es uno de los mejores jugadores con los que he jugado”, dijo en diálogo con Amazon Prime Video.

Y añadió: “Es una pena que se vaya, sería muy importante tener a James Rodríguez en el equipo para ganar la Libertadores y la Copa de Brasil. Si lo mejor para él fue irse, es una pena”.