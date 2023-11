Tierra quebrá: el Caribe colombiano a través de la mirada de Nina Marín

Nina Marín nació en La Guajira, fue criada en Riohacha. Mujeres como Elba o Manuela, las protagonistas de Tierra quebrá, estuvieron presentes en el entorno donde creció, forman parte de las vivencias que recuerda de su infancia. Desde entonces ya fantaseaba con su propia película, solo escuchando las conversaciones de su abuela y de las otras mujeres que la rodeaban, a quienes ella llama sus “fantasmas”.

Por eso es que a la hora de escoger los personajes, ficción y realidad se funden para dar respuesta a su marcada necesidad de la presencia de las mujeres en sus historias. Los personajes responden a la esencia de su propia memoria. El casting lo desarrolla a través de conversaciones con los posibles actores, como las que ella escuchaba de niña, muchos de los personajes de la película son actores naturales que encarnan también el espíritu del Caribe. En Tierra quebrá, por ejemplo, el personaje de Elba es interpretado por la madre de la directora. Una buena dosis de realidad se filtra en la ficción.

Tierra quebrá está llena de temas complejos: familia, incesto, infidelidad, violencia, mitos, liberación, etc. Temas grandes, temas de mujer, además de arriesgadas decisiones estéticas y políticas por parte de la directora. Temas vistos y escuchados por Nina a lo largo de su vida, los cuales han nutrido su universo narrativo. De niña, Nina vio y escuchó sobre muchas situaciones que aborda la película en Riohacha, temas sobre los que los adultos optaban por callar. Sus películas son, de alguna manera, una catarsis para hablar de lo prohibido, “el lado feo de nosotros mismos que no nos gusta ver”, afirma. Piensa que de todo eso está hecha nuestra humanidad y la película puede ayudar precisamente a comprender la complejidad humana. No se trata de romantizar la realidad, aclara, más bien de desnudarla, con la delicadeza con la que se desnuda un cuerpo, responder a una necesidad que ella siente tan espiritual como carnal. En su película se asoma a lugares prohibidos, conversaciones silenciadas, muchas veces producto de la autocensura. Tierra quebrá funciona entonces como el detonante de esos debates, abre espacio para el diálogo y la conversación, de igual manera que su técnica para la selección de los actores.

En este orden de ideas, la voz de Nina Marín se une a las ya existentes en la cinematografía del Caribe colombiano: Jessica Mitrani, Sara Harb, Alana Farrah Roa, entre otras. Todas juntas nos hablan de la realidad de las mujeres en esta región. Sobre los estereotipos sociales y culturales que condicionan el ser mujer Caribe y nuestras concepciones de familia, sobre los ancestros que determinan quiénes somos más allá de los mares y las fronteras, sobre realidades íntimas acerca de nuestras formas de vivir la vida, sentir, pensar o amar. Y sobre la forma como se construye la institución familiar en el Caribe colombiano por fuera de los centros urbanos y las grandes capitales.