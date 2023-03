“Garavito se camufló hasta de sacerdote para violar niños”

La obra, de 176 páginas, es el fruto de una investigación periodística en la que Rafael Poveda se enfrenta en un pulso psicológico con Garavito ya no como periodista, sino como novelista.

Este periodista bumangués relata en su libro las entrevistas exclusivas a investigadores, policías, familiares de las víctimas y por primera vez la voz del asesino, en la que analiza cómo Garavito logró durante una década burlar a las autoridades y perpetrar estas violaciones y asesinatos con total impunidad.

En los adelantos que entrega sobre su libro, el comunicador cuenta que a comienzos de 2020 la idea inicial era hacer un reportaje especial sobre este psicópata, para que la sociedad colombiana prendiera todas las alarmas frente a la enorme posibilidad de que recuperara la libertad en este 2023.

“Mi periodista Kevin Pinzón en enero del 2020 me llama y me cuenta que tiene a Luis Alfredo Garavito, yo estaba en una feria de televisión en Miami y me acerco al cineasta Gustavo Nieto Roa y le cuento, él me sugiere que lo entreviste y realice un libro”, reveló el santandereano.

Y así, se dio el punto de partida de esta investigación exhaustiva y meticulosa con víctimas, familiares de los niños asesinados por ‘El Monstruo de Génova’.

Garavito cometió sus crímenes entre 1992 y 1999 en 14 de los 32 departamentos de Colombia.

“Garavito convencía a los niños para que le ayudaran a traer un ternerito y les daba plata. Eran niños lustrabotas, vendedores de lotería, gente humilde y se los llevaba y los mataba. Pero antes de matarlos, este desalmado hombre los abusaba sexualmente”, cuenta Rafael Poveda.