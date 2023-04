Luneta 50 inicia agenda cultural de 2023 con 'Lecturas Vitales'

Este prelanzamiento se desarrollará en el marco del programa 'Lecturas Vitales', espacio creado por los artistas y gestores culturales de la Sala Luneta 50 para facilitar el encuentro con poetas, novelistas y cronistas de Barranquilla y la región Caribe, como una estrategia para fomentar la lectura y destacar los nuevos talentos literarios de nuestra ciudad.

En esta velada, de entrada libre, Luz Karime Santodomingo dialogará con la filósofa y también escritora Daniela Pabón acerca de sus procesos creativos, su vinculación con la literatura y aspectos clave de su primera obra publicada: 'Los hombres de K', una compilación de relatos que develan una certera mirada femenina sobre el placer, el dolor, la culpa, la libertad sexual y la búsqueda de la propia voz.

Luz Karime Santodomingo tiene una maestría en Liberal Studies (Humanidades) de The New School for Social Research, Nueva York, y es comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte, Colombia. Sus trabajos académicos se enfocan en los estudios culturales y de género. Se desempeña como editora, traductora y docente de escritura, tanto en español como en inglés.