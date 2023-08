El Grupo Niche hizo historia en el Petronio Álvarez

La gente no cesó de cantar y bailar con temas de Varela como Atrateño, No Tengo a Quien Decirle Amor y El Coco. Himnos como A Prueba de Fuego fueron interpretados por las voces y músicos de Niche con maestría: “Aprender a vivir entre el odio xenófobo, grosero, eso dio pie para sacar pecho de mi origen pueblero. De qué valió poner en alto, en lo más alto mi bandera altanera, si el premio que recibo, sin motivo, es una larga condena. De qué valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema, si yo soy parte de la solución, no del problema”.

Por primera vez el Grupo cantó Mi Buenaventura, de Petronio Álvarez, y siguieron Golpe de Currulao, Buenaventura y Caney, pegados a los corazones ‘nichistas’.

Y a lo lejos se vio llegar el ‘pueblo natal’ de Jairo y todo Petronio coreó: “Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen”, y canciones como Digo Yo, Un Caso Social, Del Puente para Allá y Eres.

Pasadas las 2:00 a.m., todos se negaban a que Niche se fuera y pidieron a gritos su himno: Cali Pachanguero, siendo complacidos. Pero lo bueno no dura para siempre y los ganadores del Grammy latino y anglo se despidieron con un: “Gracias Petronio, gracias Pacífico, los amamos”. Así, el Grupo que tantas glorias ha dado a su país en el mundo, escribió un renglón histórico.