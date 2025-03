Los cines se llenan de nostalgia con el estreno de Memorias de un Caracol, la nueva película de Adam Elliot, el director ganador del Oscar por Harvie Krumpet.

Lea Tres grandes nombres del cine mundial llegan al FICCI 64

Se trata de una conmovedora historia animada en stop-motion que nos sumerge en la vida de Grace Pudel, una mujer solitaria que le cuenta su historia a un pequeño caracol de jardín llamado Sylvia.

La película, que fue nominada al Oscar como Mejor Película Animada, destaca por su impresionante técnica artesanal y su poderosa narrativa, cargada de humor, melancolía y reflexión sobre la vida.

Grace Pudel creció como una niña inadaptada, amante de las novelas románticas y coleccionista de figuras de caracoles. Su infancia dio un giro cuando la muerte de su padre la obligó a separarse de su hermano mellizo, Gilbert. A partir de ahí, su vida estuvo marcada por la ansiedad y la tristeza, hasta que conoció a Pinky, una anciana excéntrica que le enseñó a ver la vida con otros ojos.

Aquí “Los valores del FICCI se juntan en la película inaugural”

La historia, aunque aborda temas oscuros como la pérdida y el aislamiento, está llena de momentos de calidez y humor, algo característico del estilo de Elliot. “Me encanta contar historias impregnadas de humor y patetismo; reflexiones de nuestra propia vida cotidiana que celebran los momentos de alegría junto con la oscuridad que acompañan a los desafíos de la vida”, expresó el director.

Animación artesanal sin CGI

Una de las grandes apuestas de Memorias de un Caracol es su meticulosa animación en stop-motion. La película fue realizada sin efectos digitales, con más de 7,000 objetos hechos a mano y 135,000 fotografías capturadas a lo largo de 33 semanas de rodaje. “Cada uno de los elementos y personajes es un objeto tangible único, creado por un equipo de artistas que pasó casi un año dando vida a esta historia”, destacó Elliot.

Este trabajo artesanal da como resultado una estética única, donde cada movimiento es cuidadosamente planeado para transmitir emociones de forma auténtica.

Además Club de Fans de Shakira Barranquilla, nominado a Mejor Fandom del Año en Premios Nuestra Tierra

Cineplex/Cortesía

Un elenco de lujo

Las voces originales de la película incluyen a grandes actores como Sarah Snook (Succession), quien interpreta a Grace Pudel, Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) como Gilbert y la legendaria Jacki Weaver como Pinky. En el doblaje latino, destacan Cassandra Ciangherotti, Emilio Treviño, Magda Giner y Javier Ibarreche.

Sobre su papel, Sarah Snook expresó: “La voz de Grace requería autenticidad, humildad y fragilidad. Fue un honor dar vida a este personaje y ser parte de una historia tan conmovedora”.

También Actor de ‘Adolescencia’ explicó la escena final de la serie de Netflix

Una banda sonora que emociona

La música de la película estuvo a cargo de la compositora Elena Kats-Chernin, quien creó una partitura que refuerza la sensibilidad de la historia. “La música ha elevado mi historia y ha enfatizado las emociones del personaje. No puedo imaginar la película sin las composiciones de Elena”, señaló Elliot.

Memorias de un Caracol no es solo una película animada, sino una experiencia cinematográfica que toca el alma. Con su combinación de animación artesanal, personajes entrañables y una historia llena de emociones, promete ser una de las grandes sorpresas del año.

Más Subastarán un modelo original de E.T. de la película de Steven Spielberg

Desde este jueves, los espectadores podrán sumergirse en el mundo de Grace Pudel y descubrir que, a veces, las jaulas más difíciles de abrir son las que nosotros mismos construimos.