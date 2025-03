La Heroica se prepara para vivir una semana llena del séptimo arte. El próximo 1° de abril se dará inicio a la edición 64 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) que en esta oportunidad es un reconocimiento a la ‘cartageneidad’.

Lea Gal Gadot recibe una estrella en Hollywood entre protestas pro Palestina e Israel

Las voces de la ciudad serán amplificadas para que el mundo vea el cine que se hace en el Caribe colombiano. Y ejemplo de ello es que por primera vez una cinta cartagenera será la de apertura del festival más antiguo de Latinoamérica. Se trata de Alma del desierto, documental de la directora Mónica Taboada, que narra la historia de Georgina Epiayú, la primera mujer trans wayuu.

“Es la primera vez que una película cartagenera inaugure este festival, pero además es muy raro que sea un documental. Es un orgullo para nosotros, ya que se trata de una apuesta por esa ‘cartageneidad’, pero estamos seguros de que el contenido de esa película responde a la necesidad de una inauguración del festival”, comentó Margarita Díaz Casas, directora del FICCI.

Aquí ‘Mufasa: El rey león’ rugirá el 26 de marzo en Disney+

Díaz Casas, quien está al frente de este festival desde septiembre de 2024, precisó que “los valores del FICCI, afortunadamente y coincidencialmente, se juntan en esa película, porque Alma del desierto es resultado de la sección Work in progress que nosotros tenemos todos los años. Después estuvo en Matchmaking y ahí conocen el Festival de Venecia, los invitan, terminan ganando premios, y ahora en el estreno colombiano vuelven a su casa”.

Un festival de tributos

Pero así como se resalta la ‘cartageneidad’, se rinden tributos también a grandes voces del cine latino e hispano. Es así como se tendrá la oportunidad de homenajear a realizadores de la talla del haitiano Raoul Peck o el chileno Pablo Larraín, quien además vuelve al festival que reconoció su primera película Fuga con el premio a Mejor Ópera Prima.

Además ‘Happy Gilmore 2′, con Adam Sandler y Bad Bunny, estrenó su tráiler

“Lo bonito de Pablo Larraín es que tiene una historia con el festival. Cuando responde que sí, nos dijo: ‘El FICCI hace muchos años recibió mi ópera prima y me concedió en ese momento el premio de competencia. Cuando el mundo no creía en mí, cuando no sabía quién era yo, el festival sí lo hizo. Entonces, para mí es un honor ahora volver al festival’. Y va a estar con nosotros del 2 al 6 de abril”.

Otra de las voces que será reconocida es la única e inigualable, la española Ángela Molina, la que fuera diva de Luis Buñuel o Pedro Almodóvar, que estará también recibiendo ese homenaje por su extensa trayectoria.

También ‘Acaba con ellos’, con Barry Keoghan y Christopher Abbott, llega a Mubi en marzo

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/El Heraldo

Cine en los barrios

En ese objetivo por seguir democratizando el séptimo arte, el FICCI continúa con su iniciativa de ‘Cine en los Barrios’ que ahora tendrá la novedad que se entregará un premio para reconocer a las películas que decidieron participar en esta selección.

Más Netflix confirma la segunda temporada de Medusa tras su éxito global

“Este año logramos además de tener esta categoría, de curar muy bien nuestras audiencias y arrancamos el 31 de marzo, es decir, un día antes del festival, hacemos la inauguración de ‘Cine en los Barrios’. También tenemos tres jurados de los barrios que no son expertos en cine, son personas del común que habitan en estos lugares, que van a ver las películas y van a escoger un premio, como si estuviéramos en competencia”.

Finalmente, Díaz Casas resaltó que todos los eventos del festival son gratuitos para que el público de Cartagena, el Caribe y el país puedan asistir sin ningún costo.