Cartagena se engalana con la apertura del Ficci 62

Cabe destacar que Miller fue nominado junto a Jeff Fowler al Premio Óscar en la categoría al mejor cortometraje animado en 2005 por Gopher Broke, la historia de una ardilla que vive aventuras extremas por conseguir comida en una vía transitada por camiones.

Alejandra Borrero es otra de las invitadas especiales en esta edición del Ficci, la actriz recibirá el próximo 26 de marzo el Premio Victor Nieto a Toda una Vida, por su labor en este campo.

“Me llamaron por teléfono, no habían dado la noticia todavía. Me contaron que me iban a dar el premio y me dijeron que íbamos a estar en Cartagena el 26 de marzo, que teníamos una charla para el público y ahí he estado cuadrando todas las cosas”, comentó la actriz.