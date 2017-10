Una Serie Mundial al estilo del viejo oeste

Columnas de opinión

Antes de jugar a la pelota, juguemos con la imaginación. Dele play en su cabeza a la vieja canción de la película de vaqueros ‘El bueno, el malo y el feo’.

En el papel del bueno de Clint Eastwood (José Altuve), con cara sudorosa, barba que raspa, cabeza inclinada hacia la tierra, medio tabaco apretado entre los dientes y mirada a la altura de la solapa del viejo sombre gris.

Al otro extremo de la calle polvorienta, Elli Wallach, el feo (Justin Turner), con la tercera base de los Dodgers no hay que apelar a la creatividad. Su barba roja y melena al viento solo hay que ataviarla con prendas de la época.

A 51 años del aniversario de unos de los grandes clásicos de las películas del oeste americano, llega esta con el título de la Serie Mundial del béisbol de la Grandes Ligas.

Un duelo que hace cinco años no podía ser posible. Los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston estaban enclavados en la misma liga, la Nacional.

Desde 2013, y para emparejar las ligas con la misma cantidad de equipos, los Astros hicieron la mudanza de la Nacional a la Americana.

El último acto de la temporada con más jonrones en las grandes ligas (6.105), la mayor cantidad en 17 años (5.963 en año 2000), tiene a dos de sus mejores exponentes en acción (Astros, con 238 contra 221 de su rival).

Entre el picheo abridor, el relevo, el bateo, la defensa, el corrido de bases, la banca y la dirección de ambas novenas, ¿dónde estará la diferencia entre dos equipos parejos?

La ventaja del local es para Dodgers, invicto en postemporada en esta condición, tendrá un juego más que su rival, que en casa tampoco perdió en los playoffs.

En campo de la Liga Nacional, los Astros tendrán un doble reto, mejorar su promedio de bateo como visitante que se vino a menos en los tres juegos ante Yanquis en Nueva York (.184) y la regla del lanzador bateador.

Astros tuvo registro de 15-5 contra equipos del Viejo Circuito y de 3-4 contra equipos de esta liga que clasificaron a los playoffs.

En el bateo, cada turno de los Dodgers reviste peligro. La parte alta y la baja tuvieron gran producción en casa de su rival con .258

La más obvia de todas: el bullpen. Sin duda que los lanzadores abridores de los Astros tendrán que darle la mayor profundidad a sus aperturas para no exigir tanto a un cuerpo de relevistas que no tuvo consistencia. .

En conclusión, comparando posición por posición habrá grandes duelos de novatos en la inicial (Bellinger vs Gurriel), en los jardines izquierdo (Granderson vs González) y central (Taylor vs Springer).

En un claro dominio para los de Houston en la segunda base (Altuve) y el parador en corto (Correa). La esquina caliente es de Dodgers (Turner) como también el jardín derecho (Puig).

Una Serie Mundial con cara de definición entre el sexto y séptimo juego.