Petro luego de 144 mil minutos

En estos 144 mil minutos del primer gobierno de izquierda pura que tiene Colombia en su historia republicana, hay varios factores que valdría la pena examinar. Los sectores cercanos al Pacto Histórico siguen firmes apoyando a su mandatario, las encuestas así lo registran. No hay duda de que el presidente está cumpliendo la agenda ideológica con la que ganó. Eso es un colchón político que le sirve para aguantar los chaparrones que ya asoman y que más adelante se van a profundizar. El cuento de los 100 días no son ninguna verdad de a puño. No conozco ningún mandatario colombiano o extranjero que en esos meses haya resuelto los problemas congénitos o sacados adelante las promesas con las que ganaron el poder en sus países. Calma pulgas que la noche es larga.

Los tres hechos de estos meses de política gubernamental fueron la consolidación de una mayoría fuerte en el Congreso de la República, la aprobación de la reforma tributaria, y la apertura de relaciones con Venezuela. El sector que acompaña políticamente al presidente Petro le funcionó y tuvo una gran ventaja con la “silla vacía” de la oposición que hoy circunda al país. No hay retador. Petro y sus adláteres tratan de remozar a Álvaro Uribe como sparring pero veo al expresidente, como buen zorro político, pensando más en salvar el pellejo y en examinar como se reinventa el discurso de derecha en Colombia porque lo de los tres huevitos quedó en el pasado.

Las relaciones con Maduro y Venezuela parecieran venir empaquetadas en dos caminos diferentes. Una, la de las relaciones entre naciones colombo-venezolanos, que abre las fronteras tiene animo social de lado y lado, pero poca estructura institucional para poder implementarse, ojalá el “cuarto de máquinas” de las Cancillería trabaje para que discurso del presidente, canciller y embajador tenga resultados en el terreno. No es bueno generar tantas expectativas para el sector privado cuando medio gobierno y sectores cercanos al “madurismo” tienen el ojo encima de las autoridades norteamericanas. En otras palabras, no veo a muchos empresarios abriendo negocios con socios enredados en la Lista Clinton. El otro lado es Maduro. Para que haya “paz total” en Venezuela, el mundo debe recibir mensajes menos ficticios de la verdadera intención de Maduro y su grupo de abrir democráticamente ese país, de lo contrario veo muy difícil concretar los esfuerzos del presidente Petro al pedirle, de frente, a ese régimen que reciba a defensores y regrese de nuevo al sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como reiniciar diálogos con la oposición para que haya elecciones justas y apertura política.

Frente a la reforma tributaria hay que esperar el impacto en la economía real y del día a día de los colombianos. Era una necesidad hacerla, pero el destino de los recursos es el gran dilema. Hasta ahora no hay luces sobre recorte del gasto público o reducción del déficit fiscal. De allí las expectativas en materia de inversión extranjera para el próximo año. Sería importante saber su destino final para que no se presenten especulaciones electorales en un 2023 dinámico en esta materia.

