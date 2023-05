La inseguridad en el gobierno Petro

En estos días se han escuchado muchas voces desde la desde la oposición, los medios de comunicación, y la opinión pública en general sobre una percepción de crisis en materia de seguridad a nivel nacional, las acciones armadas de la disidencia al asesinar cuatro menores de edad, las acciones armadas del Clan del Golfo, el aumento de indicadores de inseguridad en las principales capitales del país, hacen que se cree una crítica al gobierno por su política de seguridad, frente a esto cuatro reflexiones.

Primero. El gobierno de Petro se equivocó al regalar más que pactar ceses al fuego con todos los grupos armados ilegales, fue una estrategia apresurada y sin ninguna planeación, cuando se construye un cese al fuego se tienen que crear los mecanismos de protocolo y verificación, mecanizamos que preferiblemente deben ser acompañados por organizaciones del sistema internacional, evidentemente en este caso eso no se hizo.

Segundo. El gobierno no supo manejar los tiempos de sus propuestas en términos de paz total con el desarrollo legislativo, esto para poder tener un marco legal en el cual actuar, quiere decir, el gobierno sale a prometer cosas que no es seguro que pueda llegar a cumplir porque esas promesas se tienen que materializar en leyes , leyes que se han ido complicando al paso de los meses, ya que el gobierno ha venido perdiendo mayorías en el congreso y sin esas mayorías no le van a pasar ni una de las reformas qué tiene planeadas.

Tercero. La estrategia de seguridad del gobierno no ha sido socializada de la forma adecuada, son muchos los interrogantes que se escuchan en los diferentes escenarios de la vida pública frente para dónde va el país en materia de seguridad, ha faltado liderazgo por parte del ministro de defensa para socializar y hacer pedagogía frente a cuál es la estrategia de seguridad y cuáles son las metas y resultados esperados en lo que queda de este año, pueden construir una ley y una política de seguridad pero si esta no es socializada pueden generar muchos vacíos, verdades a medias y mentiras frente a lo que está sucediendo en materia de seguridad, por eso es que es tan importante la socialización de esta política de seguridad.

Cuarto. Es evidente que la seguridad del país no va bien, pero también hay que decir que no es un tema nuevo, en el gobierno Duque tuvimos más de 60 masacres anuales reportadas por Naciones Unidas, ongs denunciaban Qué podrían ser más de 90 masacres por año, en el gobierno Duque el Clan del Golfo hizo un paro armado de 5 días ante la mirada impávida de Diego Molano como ministro de defensa e Iván Duque como presidente, cabe recordar que el paro armado se terminó por decisión del Clan del Golfo y no por una recuperación militar del territorio, en el mismo periodo las disidencias crecieron exponencialmente en número de hombres y la salida de la droga se aumentó en la frontera con Venezuela y Ecuador hecho que desbordo el conflicto a los países vecinos, en el gobierno Duque de igual manera Colombia siguió siendo el primer productor de cocaína a nivel mundial y pese a su discurso nada cambio.

Planteó esta pequeña fotografía de la seguridad con espejo retrovisor del gobierno Duque porque me sorprende que ahora sí se habla de la crisis en materia de seguridad, pero cuando denunciábamos los expertos en materia de seguridad lo que venía sucediendo en el gobierno anterior había un silencio en muchos sectores del país, esto nos lleva una conclusión, y es que la seguridad se mira con un prisma ideológico y político y no con una mirada técnica y estadística, en Colombia se siguen usando los muertos para debates y puyas políticas y no como un dolor nacional al perder otra generación en una guerra fratricida.

@nestorrosania