El plan pistola del Clan del Golfo

“Lo que se meta, que le voleen clavo, eso no les niegue, que no les nieguen (…) Comandantes urbanas, militares, todo lo que asome las narices por ahí, chupeteao”. Este es uno de los audios de los comandantes del Clan del Golfo ordenando el plan pistola contra miembros de las Policía Nacional, los ataques han sucedido en horas de descanso, desarmados de civil y varios asesinados frente a sus familias. El ex ministro de defensa Diego Molano afirmaba que están pagando entre cinco y veinte millones de pesos por policía asesinado, en este sentido la respuesta del Estado no se hizo esperar y desde la Policia se anunció la recompensa de cinco mil millones de pesos por alias Chiquito Malo, alias Gonzalito y alias Siopas, así mismo se aumentó la recompensa de 200 a 500 millones de pesos por alias Richard, y en el caso de alias 'El Indio' Zulia, alias Montañero y alias Soldo, se fijo una recompensa de 200 millones, a su vez el general Vargas ex director de la Policía anuncio la recompensa de diez millones de pesos por información que lleve a la captura de campaneros del Clan del Golfo.

Frente a este complejo escenario y los objetivos del Clan con el plan pistola cuatro puntos de análisis:

Primero. Estas acciones son una clara retaliación del Clan del Golfo por los fuertes golpes que ha recibido en términos de capturas, incautaciones, afectaciones de rutas y en especial por la extradición de alias Otoniel.

Segundo. Un plan pistola es una demostración de poder económico, armado y territorial, hay que tener un musculo financiero que le permita tener la capacidad de hacer los pagos en efectivo por el asesinato de policías y por toda la inteligencia y logística que esto implica, debe tener una capacidad armada y operativa que le permita enfrentarse al Estado, y tener no solo una presencia sino un verdadero control territorial en las zonas de influencia.

Tercero. Un plan pistola no es solo una demostración de fuerza frente al Estado sino también frente a otras estructuras armadas ilegales aliadas y rivales, en este sentido el Clan de Golfo ha querido demostrar que la captura de alias Otoniel no significa su desaparición o debilidad , cabe recordar el paro armado del pasado octubre que fue su mayor demostración de poder, durante cinco días bloqueo a cinco departamentos y a más de setenta y tres municipios sin que la fuerza pública pudiera controlar el orden público, al punto que el paro armado terminó porque el mismo Clan del Golfo lo decidió y no porque los hubieran doblegado militarmente.

Cuarto. Estas acciones también buscarían que la organización llegue más fortalecida a un posible dialogo de sometimiento a la justicia con el gobierno de Gustavo Petro, todos los grupos armados ilegales siempre han buscado incrementar las acciones armadas al cambio de gobierno buscando fijar una posición fuerte en una mesa de negociación.

Es indiscutible que la estructura del Clan del Golfo es violenta, altamente peligrosa de carácter nacional y está completamente activa, contrario a lo que dijo el ex ministro Diego Molano cuando afirmo que “La captura de Otoniel es el fin del Clan del Golfo” y en ese mismo sentido el ex presidente Iván Duque cuando manifestó el 23 de octubre de 2021 en Carepa Antioquia “con su captura (de alias Otoniel) se marca el final del Clan del Golfo”. El Gobierno de Iván Duque mentía tranquilamente frente a la realidad del Clan y el gobierno de Petro y de la nueva cúpula tienen aquí un gran reto que afrontar, como no volver a permitir otro plan pistola del Clan del Golfo.