El legado de Iván Duque y sus amigos

Avanzan los días del gobierno Petro y desde la oposición se han venido creando críticas, algunas argumentadas y serias y otras buscando generar desinformación, a hoy no hemos llegado a los 100 días del gobierno Petro pero desde la oposición han querido desde ya crear una matriz de opinión y es que la inseguridad ha crecido en estos sesenta días, esto lo he escuchado no sólo de congresistas o Uribistas del común, me lo han preguntado en diferentes entrevistas de medios de comunicación obviamente afines y con línea editorial Uribista, buscando crear una matriz de opinión de desgobierno en materia de seguridad, en lo personal como investigador y periodista especializado en conflictos armados y seguridad, tengo dudas sobre el modelo de negociación con el ELN o la paz total en su materialización, sobre las metodologías de estos procesos que son muy complejos, pero de ahí a decir cómo lo dice el uribismo que creció la inseguridad en sesenta días es una total irresponsabilidad y cinismo.

El declive de la seguridad, todas las estadísticas que se revisen lo confirman, se dio en el gobierno de Iván Duque, hubo aumento de los principales indicadores de inseguridad en las principales ciudades del país, la gente sintió como creció la inseguridad en los últimos cuatro años, en materia del conflicto armado Colombia siguió siendo el primer productor de cocaína a nivel mundial, los grupos armados se descentralizaron y aumentaron su presencia a nivel nacional, y en un caso puntual el Clan del Golfo llegó a demostrar que no sólo hace presencia sino que tiene control territorial, lo demostró en el famoso parado armado donde bloqueó cinco departamentos durante cuatro días, no permitió el comercio, el transporte fluvial ni por las carreteras, y el gobierno y las fuerzas militares no pudieron hacer nada, cabe recordar que el paro armado del Clan del Golfo se terminó por que ellos lo decidieron no porque militarmente el Estado los derrotara.

Sumado a lo anterior tuvimos en los últimos tres años del gobierno Duque más de sesenta masacres por año, dato registrado por Naciones Unidas, y que según los conteos de diferentes ONG'S llegan a más de noventa masacres por año. Poblaciones confinadas por la guerra entre el ELN y el Clan del Golfo y otros grupos en Choco y Nariño, la frontera con Venezuela completamente dominada por grupos armados ilegales, que se fueron a una guerra entre ellos mismos que derivó en la muerte de los principales cabecilla de las extintas Farc, bajas que el gobierno Duque intentó adjudicarse, la frontera con Ecuador disputada de igual manera por grupos armados y la frontera con Panamá además de los problemas de seguridad, ha estado viviendo una tragedia humanitaria de migrantes que durante cuatro años no tuvo ninguna solución.

Por temas de espacio de la columna esto es un mega resumen del legado de Iván Duque y sus amigos quienes fueron sus ministros de defensa, Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo (Q.E.P.D), Diego Molano y su "asesor" de seguridad Rafael Guarín, quienes hoy viven tranquilamente y criticando todo después del desastre de seguridad que dejaron.

Decir que en 60 días creció la inseguridad no es ignorancia es cinismo, tuvieron cuatro años el poder y dejaron un país en un caos de inseguridad y ahora vienen a lavarse las manos, y eso que no hablamos de violaciones a los derechos humanos porque ese es otro capítulo del gobierno Duque y sus amigos que esperemos que no quede también en la impunidad.

@nestorrosania