Colombia reactiva relaciones con el Sahara Occidental

El pasado 10 de agosto El gobierno de Gustavo Petro reactivo las relaciones diplomáticas con el Frente Polisario, quien es la representación oficial del Gobierno del Sáhara occidental. Frente a esta re activación de relaciones 4 puntos.

Primero, lo que hizo el gobierno Petro fue reactivar una relación diplomática, porque el Estado colombiano ya había reconocido a la República árabe Saharaui Democrática como Estado el 27 de febrero de 1985 bajo el gobierno de Belisario Betancur.

Segundo. La reactivación de la relación diplomática se da porque para el año 2001 en el Gobierno de Andrés Pastrana se congelaron las relaciones, cabe decir que en el derecho internacional después de que un Estado reconoce a otro ya no lo puede desconocer, razón por la cual como el gobierno Barco ya los había reconocido como Estado Pastrana no los podía desconocer, entonces olímpicamente en el gobierno Pastrana desde la cancillería se inventaron el término "congelar las relaciones" para decir que simplemente no los iban a volver a determinar, ahora bien a hoy no se sabe el porqué de esta decisión, sería bueno que algún día el ex presidente Pastrana le contará al país porque tomó esta decisión y cuáles fueron los argumentos que lo llevaron al famoso " congelamiento" de las relaciones , y que esos argumentos pudieran estar en un debate jurídico y político en el Congreso, la academia y los medios, finalmente son decisiones de política pública que a todos nos atañen.

Tercero. El acto del restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática como dice el experto internacionalista y profesor de la Universidad Externado, Jerónimo Delgado, "no es un tema de activismo político, es un tema de cumplimiento del derecho internacional público por parte del Estado colombiano". La posición histórica de la política exterior colombiana ha sido la de la legalidad y cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, razón por la cual en este caso debe ser igual.

Cuarto. Esta decisión al igual que cuando Colombia reconoció al Estado Palestino en el gobierno Santos deben buscar el cumplimiento de la legislación internacional y la necesidad de avanzar en una salida negociada a los conflictos armados. Pará el caso del conflicto del Sáhara occidental Naciones Unidas desde el año de 1991 creó la "Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental", Minurso, cuyo objetivo es la verificación del cese al fuego y la implementación del referéndum que pondría fin a este conflicto, pues vamos treinta y un años esperando el referéndum y nada que lo realizan, ahí es cuando estas decisiones de restablecimiento de relaciones diplomáticas con todos los actores de los conflictos son importantes para que los Estados exijan a Naciones Unidas como mediador cumpla con sus objetivos y obligaciones legales.

Como siempre detrás de cada guerra y de cada entramado político y jurídico está el drama humano, invitó a los lectores que lean y vean por YouTube sobre los campos de refugiados Saharauis, y ustedes mismos vean en las condiciones que esta este pueblo víctima de esta guerra y si era justo y legal o lo que Colombia reactivará esta relaciones, saquen ustedes sus propias conclusiones.

@nestorrosania