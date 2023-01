Claudia López y el populismo punitivo

El pasado martes veíamos a Claudia López pedir a la ciudadanía no solo de Bogotá, sino del país hacer una gran campaña de protesta virtual contra el Gobierno nacional y el Congreso por el proyecto de ley que radicará el Ministerio de Justicia y que busca la excarcelación y otras figuras jurídicas para enfrentar la grave crisis de hacinamiento carcelario que hay en todo el país. Frente a esto cuatro reflexiones:

Primero. Colombia tiene un problema estructural e histórico, y es la falta de infraestructura en la rama judicial, no hay suficientes operarios jurídicos para dar trámite a la cantidad de procesos que tiene el país, las imágenes de juzgados donde los procesos son habitaciones llenas de expedientes de techo a piso llenas de polvo es histórico, no es algo nuevo. La sobrecarga laboral aplica para fiscales y jueces por igual, y mientras no exista una verdadera reforma a la justicia los procesos seguirán andando en el mar de la impunidad.

Segundo. El hacinamiento carcelario en Colombia viola convenciones internacionales sobre derechos humanos, varias ONG han denunciado que los hacinamientos carcelarios en Colombia pueden superar el 200 %, 300 % y hasta el 500 % en muchas cárceles, uris y estaciones de policía del país. Es una irresponsabilidad estatal este nivel de hacinamiento que va en contravía de todo tipo de estándares internacionales carcelarios, en este caso el mismo Estado es quien viola los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y no pasa nada.

Tercero. La solución sería obvia, hacer una reforma a la justicia estructural para transformar el sistema, contratar masivamente jueces y fiscales y comenzar un gran plan de descongestión judicial, y por el otro lado la construcción de cárceles a nivel nacional, y no a la colombiana, quiere decir cárceles como la Modelo, mal hechas y que son fortalezas del crimen, no, sería construir cárceles con estándares internacionales como las de Estados Unidos. Esas dos variables serían parte de la solución de la causa raíz de los problemas, pero esto es en el mundo del deber ser, la realidad, no hay plata ni voluntad política para cambiar las cosas, y eso nunca va a pasar.

Cuarto. La realidad es que nuestra clase política de derecha e izquierda que viven es pensando en votos y en peleas eternas no van a transformar la realidad de seguridad, justicia y derechos humanos con soluciones reales en el sistema carcelario, solo vamos a tener planes de choque y aguas tibias que parten del argumento de que no hay plata para una transformación de fondo y que es lo que hay.

Conclusión, el problema seguirá igual y lo que vamos a tener es una piñata de populismo punitivo, con propuestas como manden correos al Congreso, o miren mi proyecto de ley, pero de fondo no hay nada técnico y que realmente vaya a cambiar la situación. Mientras los políticos usan la crisis de justicia y carcelaria pensando en sus votos, hay seres humanos que viven en celdas inhumanas, unos encima de otros, durmiendo en baños, con olores fétidos todo el día, con denuncias de violaciones torturas y otros vejámenes. En el sistema carcelario colombiano hay violaciones a los derechos humanos ante los ojos del Estado y la clase política y no pasa nada.

@nestorrosania