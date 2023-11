Fútbol y corazón

No se puede aspirar a ser un gran equipo, que compita con grandes posibilidades de éxito, si no se logra una perfecta simbiosis entre las habilidades técnicas y físicas con la inteligencia táctica y el carácter. Al fútbol se juega no solo con los pies, también y, sobre todo, con el corazón. Juego y entrega. Táctica y vigor. Calidad y voluntad. Técnica y pasión.

En el orden que usted prefiera, pero siempre juntas. Colombia le ganó a Brasil por primera vez en una Eliminatoria con argumentos técnicos y con mucha determinación anímica y física. Pero, además, con el impulso imprescindible de la actitud valiente y agresiva que hay que exponer frente a esta clase de rivales. La actitud como la piel del equipo. La agresividad que no es agredir sino poner el corazón en cada acción.

Después de los nerviosos primeros minutos, en los cuales Brasil anotó un gol y mostró la clase de algunos de sus jugadores, Colombia presionó más y mejor para recuperar el balón, y lanzó ataques muy rápidos alojados en las piernas y la voluntad inquebrantable de Luis Díaz. Solo la imperfecta definición de este y la categoría de Allison, el gran arquero brasileño, impidieron el empate de Colombia antes de finalizar el primer período.

El ingreso de Sinisterra por la derecha le agregó otra vía al ataque. Se asumieron riesgos y Vargas se lució en dos ocasiones. Los que ingresaron se adaptaron rápidamente al trámite. Brasil le redujo la tensión al sustituir a Rodrygo. En un segundo tiempo de ida y vuelta, en los que la mayoría de ataques de uno y otro terminaban en las áreas, apareció la cabeza del persistente Luis Díaz. Del mejor jugador del partido. Del héroe de la histórica noche del jueves. Ya sabíamos que del lado de adentro la tiene muy fuerte y enfocada por encima de la dolorosa situación vivida.

Pero Allison, Brasil y todos nos enteramos que del lado de afuera también la tiene bien educada: dos perfectos cabezazos (uno con el frontal y otro con el parietal izquierdo, precedido de un salto ‘ronaldiano’) se convirtieron en los goles de la celebradísima victoria. Después de esta demostración de la selección Colombia, más le vale a los sesudos, eruditos, fríos analistas, no subestimar el protagonismo del corazón en la competencia. Y, mucho menos, hacer creer que es una mácula, un defecto.

El corazón representa la sede íntima de nuestras emociones y afectos. Es centro vital. Y para algunos pensadores representa la interioridad espiritual, los sentimientos más profundos y el fuero íntimo del hombre. Entonces, ¿cómo se puede jugar bien al futbol y ganar sin jugar con el corazón?