Hepatitis fulminante de la Sierra Nevada

En mis recuerdos de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, complejo que se hunde en el mar, conformado en sus alrededores en grupo de bahías hermosas del parque Tayrona, a las que confluyen ríos descendientes de grandes montañas en medio de selvas. No puedo dejar pasar el aniversario No. 35, que muchos desconocen, cuando en los años 80, una epidemia que atacaba principalmente a niños y adultos, que llegaban con signos de una gran agitación, confusión, agitación, somnolencia, vómitos, algunas veces con fiebre, y la característica mayor, un tinte amarillento en todo el cuerpo, más notorio en los ojos. Con desconocimiento de las personas que los rodeaban, desorientados, confusión inicial que pasaba rápidamente a una fase de coma profundo, y depresión respiratoria, con mortalidad mayor al 60%. Los casos provenían de las poblaciones cercanas a Santa Marta, principalmente Santa Rosalía y Julio Zawady.

Descubrimos al fin la causa de la hepatitis en el Hospital San Juan de Dios de Santa Marta, donde después de hacer todos los exámenes diagnósticos, pudimos confirmar, gracias a las necropsias de los pacientes fallecidos. Esta investigación fue posible por la oportuna intervención del Instituto Nacional de Salud, que desde años atrás, observaba la aparición de un importante número de casos con falla hepática. Además, contamos con la participación del Centro para Enfermedades de Estados de Estados Unidos, CDC, y demostramos la presencia del Virus Delta. (Publicado Viral Hepatitis and Liver diseases, Londres 1987), este mismo virus fue identificado, por Mario RIzzeto y colaboradores en Italia.

Mi aceptación en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard,en Enfermedades Infecciosas, me llevó a completar los estudios de esta enfermedad, que ya estaba en Colombia, como en Europa, presente ahora en casi todo el universo.

El virus de la hepatitis D, es un microorganismo que produce enfermedad, principalmente a nivel hepático, constituye una forma única en el mundo, puesto que necesita otro, el virus de la hepatitis B (VHB), para sobrevivir y reproducirse. La coinfección y la superinfección, o aparición de los dos virus, el virus B y el Delta, se puede asociar con una evolución grave, a cirrosis, o al cáncer del hígado y, una forma fulminante que confirmamos en Colombia.

Estudios actuales, han demostrado que alrededor del 5% de los portadores crónicos del Virus de la hepatitis B en todo el mundo (15-20 millones), están infectados con el Virus delta. La vacunación masiva en las zonas aledañas a la Sierra Nevada contra el Virus de la hepatitis B, ha logrado disminuir una patología que no tiene tratamiento y que en algunos casos son letales.

Estaremos siempre agradecidos de todas aquellas personas que colaboraron en este estudio, patólogo INS Bernardo Buitrago, Mancel Martínez epidemiólogo, y Hernando Vidales epidemiólogo, Director del Instituto Nacional de Salud. Patólogo Rafael García del Hospital San Juan de Dios, con quienes realizamos y estudiamos las piezas de los pacientes fallecidos, los compañeros del Servicio de Salud del Magdalena, Pedro Ospino y Pedro Ariza. Los profesores de la Universidad De Harvard Thomas O’Brien y Patricia Frazer. Agradecimientos también a los familiares y a los pacientes fallecidos, quienes nos permitieron realizar los estudios para lograr llegar a esclarecer la causa de la enfermedad, sin ellos nada hubiera sido posible.

Según la Organización Mundial de la Salud en 2019, se produjeron en todo el mundo 78.000 muertes relacionadas con infecciones agudas de la hepatitis. Cada 30 segundos, muere una persona por causas relacionadas con las hepatitis, como la insuficiencia hepática, la cirrosis y el cáncer, cerca del 80% de las personas que viven con la enfermedad no tienen acceso a atención médica o no pueden pagar su tratamiento. En las Américas, unos 5,4 millones de personas viven con hepatitis B y 23.000 mueren cada año. Un nuevo brote de hepatitis presentes mayormente en Europa, con 272 en Reino Unido, 435 en América, de ellos 435 casos, con 334 en Estados Unidos, nos afecta recientemente con 1010 casos probables de hepatitis aguda grave de origen relacionados con la Covid-19, adenovirus, y de causa no confirmada, afectando niños de 35 países, produciendo unos 22 fallecidos y 46, que han necesitado trasplantes de hígado.

La lucha contra las enfermedades infecciosas debe ser continua y ojalá siempre con la posibilidad de encontrar nuevas y útiles herramientas para que la misión médica pueda ser desarrollada en forma prudente y oportuna. A pesar de la vacunación contra la hepatitis B, descubierta en 1980, que protege eficazmente la enfermedad y evita al mismo tiempo el cáncer del hígado, todavía permanecen muchas personas desprotegidas sin vacunarse que pueden sufrir una hepatitis con una evolución complicada.