¿Cuál será el Junior que, después de la frustración de la eliminación en la Copa Sudamericana, disfrutará o sufrirá la hinchada durante todo lo que resta de la liga local?

Lo pregunto, porque ante América dejó ver dos versiones totalmente opuestas: la del primer tiempo, insegura, dispersa, como generalmente se ve, dominada por un rival asociado, de rica técnica colectiva, con desborde y gol. Al finalizar esa etapa, el 2-0 a favor del equipo escarlata explicaba en el marcador su supremacía en el trámite.

La versión expuesta por Junior en el segundo periodo fue todo lo contrario: agresiva, intensa, profunda, comprometida con y sin el balón, con futbolistas haciendo tareas que normalmente no hacen, sin excusas, con fútbol y esfuerzo, calidad y entrega, jugando y corriendo, demostrando que ese falso dilema (correr o jugar; jugar o correr) es apenas una vieja tara de algunos. En el fútbol de antes, de ahora y del futuro es y será así para poder ser un gran equipo.

Me quedan algunos interrogantes después del desarrollo de este partido: ¿Fue, acaso, un comportamiento excepcional, que al verse ante una inminente eliminación aguijoneó el orgullo de los futbolistas de Junior produciendo una sobre excitación que provocó el despliegue que tuvo en ese segundo tiempo? ¿Fue así, porque era un esfuerzo que estaban conscientes solo harían por 45 minutos? ¿Mental y físicamente un profesional no debería ser capaz de jugar con esa audacia y constancia la mayor de las veces? ¿Por qué la irregularidad y muchas veces negligencia en los jugadores en un torneo de apenas 28 fechas (el equipo que llega a la gran final) en tiempos de grandes ayudas médicas, tecnológicas y planificación para la conservación y mejora del físico de estos? ¿La exigencia de directivos y técnicos no es la suficiente? ¿El sistema de campeonato (durante 20 fechas se puede jugar a ser octavo) es cómplice de la regulación de los jugadores, que incrementan su entrega solo en las finales? ¿Qué hay del compromiso y la pasión del futbolista con lo que, suponemos, es lo que más le gusta hacer y por lo que le pagan?