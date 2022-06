La semana en la que el país conoció las atrocidades de las Farc

En la noche del miércoles, después de una agotadora diligencia, Jonathan Mulford fue una de las últimas víctimas que intervino en la audiencia. El hombre, oriundo de Plato, Magdalena, relató que a sus 15 años fue secuestrado junto a sus hermanos y madre el 11 de noviembre del año 2000.

“Nos hicieron caminar más de siete horas. Fue una noche angustiosa, mi mamá lloró a susurros”, relató mientras se le quebraba la voz, al tiempo que contó que la madre pidió a los guerrilleros que liberaran a sus hijos.

“Ellos accedieron y tuvimos que dejar a mi madre (…), ese camino de regreso fue lleno de monte, maleza (…), llegar y contar la angustiosa historia a casa. Le decían que ella no valía nada, la menospreciaron y la humillaron (….) No sé cuánto pagó mi padre, pero él solamente me dijo: ‘hijo, destruyeron mi proyecto de vida”, narró Mulford.