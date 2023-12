Thomas Greg & Sons anunció demanda tras no conciliar con la Cancillería

La compañía Thomas Greg & Sons anunció este martes una demanda contra el Estado luego de no haber llegado a una conciliación con la Cancillería por la anulación de la licitación para la elaboración de pasaportes en el país.

"En ejercicio de sus derechos, la Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia", indicó la empresa en un comunicado.

Thomas Greg & Sons señaló que durante la audiencia de conciliación que se cumplió en la Procuraduría este 19 de diciembre se evidenció "la ausencia total de ánimo conciliatorio" por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, cuestionó las declaraciones que entregó el ministro Álvaro Leyva a la revista 'Semana' el pasado 16 de diciembre.

“Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad (...) Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable”, dijo el funcionario al medio capitalino el pasado fin de semana.

A esto se le suma, de acuerdo con lo expuesto por la compañía, que el Comité de la Cancillería manifestó no tener competencia para decidir sobre la revocatoria, adjudicación y aceptación de los servicios adicionales, "objeto esencial y único de la conciliación".

"El apoderado del Ministerio manifestó que desconocía la fórmula de arreglo propuesta y ratificaba que el Comité no tenía la intención de modificar los términos en que expidió la certificación", se lee en el comunicado emitido por la empresa.

Se trata de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité de la Cancillería luego de manifestar ánimo conciliatorio en la audiencia del 15 de diciembre.

"La certificación daba cuenta de la decisión de revocar por ilegales los actos administrativos que declararon desierto el proceso licitatorio y señalaba que el Ministro era quien debería revocar los actos. Sin embargo, nada decía de la adjudicación del contrato a la Unión Temporal, presupuesto básico para lograr el acuerdo", aseguró Thomas Greg & Sons.