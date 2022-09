Susana Boreal sorprendió cantando el ‘Ave María’ y se disculpó por tonalidad

“Canté ‘Ellens dritter Gesang’ o el ‘Ave María’, un ‘lied’ del compositor Franz Schubert. Recordando cuando estudié canto lírico (no confundir con ópera, que es un género) en la universidad, antes de pasarme a Dirección de Orquesta”, sostuvo Boreal.

El video de la Representante cantando la canción lírica se hizo viral en redes sociales, recibiendo decenas de críticas y burlas por su voz.

Ante la cantidad de comentarios negativos que recibió, la congresista dijo: “Pero aquí sí les cuento que pierden el tiempo: cantar no es un insulto para mí. Es un ejercicio maravilloso. Puedo hacer política y cantar, estudiar y cantar. Vivir cantando. Y cantaré, cantaré, cantaré. Hasta que nos incomode más la muerte, la intolerancia y la desigualdad que una mujer joven trabajando y haciendo política de forma diferente (y eficiente). Graciaaaaaas (léalo cantando)”.

Luego, Boreal pidió disculpas en su cuenta de Twitter por “la tonalidad” en la que cantó el ‘Ave María’.

“Quiero pedir disculpas a la ciudadanía por cantar el Ave María en una tonalidad que no me favorecía y sin haber calentado. Prometo retomar mis prácticas y ofrecer una mejor interpretación en los futuros videos que viralicen cantando porque, eso sí, no pienso dejar de cantar”, ‘trinó’.