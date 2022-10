“El bus se quedó sin frenos”: afectado por siniestro en Nariño narró detalles

“Recorrimos más de dos horas de viaje, y el automotor no presentaba ninguna irregularidad”, indicó el sobreviviente luego de que advirtiera que algunos pasajeros comenzaron a notar algo extraño, debido a dos maniobras en las que estuvieron a punto de volcarse en esa vía.

“Fueron segundos de mucho miedo después que el conductor grito que se quedó sin frenos, la gente comenzó a gritar, lloraban mucho y como soy creyente me encomendé a Dios para que nada me pasara”, contó.

Además expresó que: “Todos sentimos un fuerte golpe, vi como algunos pasajeros que venían durmiendo fueron expulsados al vacío, no pude hacer nada, yo estaba atrapado en medio de unas sillas y alrededor de tres personas me cayeron encima. Como pude intente romper uno de los vidrios para salir, pero no pude, porque estábamos cerca al abismo, ya que el bus quedo enredado en medio de una barrera de contención que colocan en las carreteras cuando hay muchos precipicios”, fueron algunas de las palabras que narró el sobreviviente al medio citando anteriormente.