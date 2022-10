Senador Mauricio Gómez pidió regular la plataforma Rappi

El senador indicó que la “plataforma abusa del usuario cuando predetermina la escogencia de una propina” y resaltó que además fue sancionada por la SIC por las condiciones del servicio.

“@RappiColombia fue sancionada por la SIC por demoras en los pedidos, cancelación de productos, no aplicación de cupones, no devolución de dinero, omisión en el cargue de rappicreditos, no entrega de productos, entrega de productos en mal estado y cobros injustificados”, expuso.