Se encontró ocho millones de pesos en un taxi y los devolvió a su dueño

Cuando el taxi llega a la panadería de Carlos, este se baja y con más tranquilidad en su negocio comienza a contar la suma de dinero, dándose cuenta que había mucho más de lo que él pensaba.

“La verdad, pensé en quedármela, pero luego me puse a pensar que no estaba bien. Yo en algún momento he tenido platica y si se me pierde pues me duele”, afirmó Sandoval.

De inmediato, luego de meditarlo muy bien, se dirigió hasta la Policía de Manizales a informar acerca del hallazgo, con el fin de que la institución pudiera ayudarlo a localizar al dueño del dinero.