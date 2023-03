El ‘Hombre Marlboro’ niega haber tenido un acercamiento con Gustavo Petro

Como si el caso de Nicolás Petro se tratara de un rompecabezas, cada día siguen saliendo distintas fichas. En las últimas horas se conoció un audio de Samuel Santander Lopesierra, el exnarcotraficante conocido como 'el hombre Marlboro', en el que negó haber tenido acercamiento alguno con el presidente Gustavo Petro cuando era candidato a la Presidencia de la República.

En la grabación, que fue conocida por Rcn Radio, se escucha al que sería Lopesierra hablando con su sobrino y le dice que si bien votó por convicción por Petro, nunca ha tenido un acercamiento con él ni tampoco lo conoce; además habría arremetido contra los periodistas.

“Estos periodistas son unos terroristas, el 95% de la votación que tiene el presidente no lo conocen, yo jamás he hablado con él, yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción, porque creemos en el proyecto político, yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio”, se escucha en uno de los apartes de la grabación.

Así mismo, afirmó que todo se trataría de una estrategia para enlodar su campaña como candidato a la Alcaldía de Maicao, La Guajira. “Esos son los que nos quieren dañar la imagen y todos sabemos los cercanos a la campaña que jamás hablamos con él y que lo hacemos por una mejor Guajira y una mejor Colombia”, afirmó, de acuerdo con el audio que conoció el medio mencionado.

Vale mencionar que Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro, señaló que el hijo del jefe de Estado recibió una alta suma de dinero en efectivo de Santander Lopesierra a cambio de beneficios jurídicos en el marco de la 'paz total'.

El 2 de marzo, en diálogo con EL HERALDO, Nicolás Petro negó conocer a alias el hombre Marlboro. “No conozco al señor Santander Lopesierra”, y señaló que durante el periodo electoral no recibió “favores a cambio”.