Los dineros del ‘Hombre Marlboro’ enlodan a Nicolás Petro

Un nuevo escándalo por supuestas reuniones de miembros de la familia del presidente Gustavo Petro con presuntos criminales ha salpicado la Casa de Nariño.

En esta ocasión, Day Vásquez, expareja del diputado del Atlántico Nicolás Petro, hijo del presidente, acusó al asambleísta del Pacto Histórico de reunirse y recibir dineros por parte de condenados por narcotráfico, entre ellos Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Marlboro, condenado en su momento a 25 años de prisión y que, posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos en 2003.

Es señalado por delitos que van desde el contrabando de cigarrillos hasta ser el principal lavador de activos del narcotráfico para los carteles de Cali, Medellín, La Guajira, Bogotá y Norte del Valle.

"Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento", aseguró en diálogo con la revista Semana.

De acuerdo con Vásquez, estos dineros eran entregados a través de Máximo Noriega, actual precandidato por el Pacto Histórico a la Gobernación del Atlántico.

La expareja de Nicolás Petro aseguró que la relación con Samuel Santander López Sierra se dio a través de una amistad del diputado con una de las hijas del excapo.

Posteriormente, hubo un primer acercamiento en una casa ubicada en la 58 con 86, en Barranquilla.

"Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba, se la entregaban a Máximo. El señor (López SIerra) nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través del Máximo", señaló.

Sin embargo, Vásquez aseguró que el excapo de La Guajira nunca pidió algo a cambio a pesar de supuestamente financiar la campaña del presidente Petro.

"Pero ellos todo lo hicieron de buena fe, nunca fue como a cambio de esto, a cambio de lo otro. Simplemente quisieron aportar a la campaña. Y pensaron, y creo que ellos siguen pensando, que esa plata llegó a la campaña, o que se invirtió en parte de la campaña aquí en el Atlántico. Y si cogieron 50 millones de pesos para cubrir algún gasto de la campaña aquí en el Atlántico, fue mucho", agregó.

Renglón seguido, aseguró que Nicolás Petro obtuvo otras fuentes de financiación.

"Sí, de algunos empresarios de Cúcuta, no tengo los nombres ahora, y también este señor (Nicolás) recibió una camioneta, la Tahoe. Sí la recibió. Él dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: “Esta camioneta es tuya”. Cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: “Voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita, me están pidiendo que apoye con el tema de seguridad en Cartagena, entonces te pido el favor que me prestes la camioneta y la devuelvo”, puntualizó.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro le pidió al fiscal General, Francisco Barbosa, adelantar una investigación en contra de su hijo Nicolás Petro Burgos y de su hermano Juan Fernando Petro Urrego.

Petro dijo, además, que esta solicitud se hace “debido a la información que se rumora en la opinión pública”. El jefe de Estado se refiere a las reuniones que Nicolás y Juan Fernando sostuvieron con miembros de organizaciones al margen de la ley que se encuentran recluidos en cárceles del país.