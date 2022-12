Hombre asesinado en Girón en un acto de intolerancia estaba próximo a casarse

"Se casaba en enero, se había comprometido con una señora abogada, se conocían hace tres años, la relación se estableció hace 9 meses y él le propuso matrimonio creo que hace 15 días, el 24 íbamos a hacer un compartir de amigo navideño y él había dicho que nos tenía que contar algo, era eso, que se iba a casar y que se iba para Bogotá", contó Acevedo.

La víctima de 33 años, era auxiliar de bodega y, según sus familiares, era un aficionado al fútbol.

"Trabajador, honesto, no tenía vicios, ni tomaba, le gustaba demasiado el fútbol, era un aficionado. No tenía hijos, era el que le ayudaba a los papás. Él nunca fue peleador, fue algo de intolerancia, uno cuando es peleador, sabe que no debe acercarse, eso fue lo que le faltó", indicó Acevedo.