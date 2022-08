“Tengo otras preocupaciones”: Roy Barreras sobre demanda por doble militancia

Al respecto, el senador se pronunció diciendo que, en el momento, tiene otras cosas en las que preocuparse:

“Esta es la décima (demanda), idéntica, y van nueve hasta el fin de semana pasado. Hay mucho ciudadano preocupado y desocupado. Yo he tomado una decisión: no me dejo distraer, un equipo de abogados se hará cargo y responderá debidamente esas demandas delirantes. Porque yo tengo otras preocupaciones: siete millones de colombianos en la informalidad, más de tres millones en el desempleo y conflicto étnico potencial del que les quiero hablar…”, expresó Barreras.