Estoy arrepentido del dolor que les causé: Jorge 40 a sus víctimas

La magistrada Sandra Jeanette Castro, del tribunal de paz, le advirtió a Tovar que para ser admitido en el sistema de justicia transicional pactado en la mesa de La Habana, debe aportar verdad más allá de lo ya probado en la justicia ordinaria y demostrar que como paramilitar "fue un sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública".

Ante lo que Jorge 40, protegido por un chaleco antibalas, repuso: "Si no se me deja explicar nunca van a entender qué fue lo que pasó en unas regiones determinadas del país, si los colombianos no pueden escuchar la otra historia que nunca se ha escuchado, mi historia de vida y qué me llevó a mí a ser en algún momento un tercero colaborador de las AUC, las FARC y el ELN, si yo no puedo hacer eso, no tengo nada que hacer aquí".

Por ello, la JEP le ordenó que antes de comenzar se dirigiera a sus víctimas: “Señores y señoras supervivientes y víctimas, quiero declararles que me siento profunda y sinceramente arrepentido por todo el dolor y daño causado a cada uno de ustedes. (...) Jamás en mi intención, pensamientos ni convicciones estaba la intención de causarle dolor o daño a ningún colombiano porque al igual que muchos de ustedes tuve esa misma condición (de víctima) antes de convertirme en victimario".