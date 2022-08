“El 50 % de población en la informalidad no debe pagar más impuestos”

En este sentido indicó que "el 50% de colombianos que están en la informalidad, con ingresos de menos del salario mínimo, no deben pagar más impuestos. Con los asalariados formales, que son el 49%, no hay estrategias tributarias sofisticadas para ellos. Y la evasión está en el 1% restante, es decir los de más altos ingresos. Muchos de los aquí presentes estamos en este grupo y están los accionistas de grandes empresas que no se ponen a jugar con la contabilidad y aprovechan los beneficios de manera legal".

Pero, agregó, "la gran evasión está en ese 1%. Por ejemplo, hay muchos profesionales independientes, por decir algo un médico especialista, que pide todos sus pagos en efectivo, un consultor o un comerciante, que hacen parte de esa capa que con pagos efectivos no tienen que declarar estos ingresos a la autoridad tributaria y es ahí donde estamos pidiendo facultades extraordinarias al presidente para ampliar la planta, modernizar tecnológicamente, y lograr una transformación cultural en el país, que es tan importante como las demás medidas".