La reforma de salud abarcará los avances actuales del sistema: Minsalud

"Estamos en un sector muy sensible y cada cosa que digamos genera angustia(...) La reforma a la salud es prioridad del Gobierno para el próximo semestre y cuando tengamos el articulado lo compartiremos. Hemos tenido conversaciones con empresarios de la salud y las EPS y nos han dicho que la alarma aumenta las quejas y las citas, por lo que hacemos un llamado a la serenidad, a quienes hacen oposición tienen todo el derecho pero no hemos planteado nunca acabar con el sistema de salud y cualquier reforma que se haga va a recoger los avances del sistema de salud, pero además uno de los problemas del sistema es que no tenemos cifras claras, no sabemos cuál es la deuda que tienen las EPS con lo público, algunas entidades hablan de $10 billones, la Supersalud habla de $16 billones y hay otros entes que dicen que son $30 billones, y eso es lo grave, que después de que se giran los recursos el Estado pierde el control de esos recursos, por eso queremos un sistema público de datos", indicó la funcionaria.

Agregó Corcho que "en el imaginario del ciudadano la EPS es la que paga el tratamiento. La gente cree que la EPS es la clínica, es el médico, y resulta que la EPS es un administrador de recursos públicos, quienes pagamos los recursos somos todos los colombianos".