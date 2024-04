¿Cómo será la comisión convocada por Minminas para evitar racionamiento?

BOGOTÁ. El ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció el pasado domingo que convocó la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética, Cacsse, para entre otros asuntos intentar evitar un racionamiento de energía en el país.

"El comportamiento de las lluvias en marzo y abril está en mínimos históricos, he convocado para hoy de nuevo sesión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética, tomaremos medidas adicionales para las semanas que vienen. El Cambio Climático es una realidad, toda Colombia debe aumentar el ahorro de energía y agua. Cada gota, cada kilovatio cuentan. Diferentes países del continente y del mundo estamos viviendo olas de calor", escribió el jefe de la cartera de energía en el país.

Esto debido a que el nivel de los embalses llegan al 29,7% a nivel nacional y los valores críticos determinados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para considerar un riesgo de desabastecimiento de energía en todo Colombia, se ubican en el 26,85%.

El Ministerio expidió en días pasados una resolución con la que le pidió a las termoeléctricas que estén a su máxima capacidad para garantizar energía. Y también fue limitada a través de otra resolución la exportación de energía.

Además, el pasado domingo la Procuraduría le pidió a la cartera de Minas y Energía informar los planes para prevenir desabastecimiento eléctrico.

También el pasado domingo el ex ministro de Minas, Amylkar Acosta, advirtió en EL HERALDO que el país está cada vez más cerca de un racionamiento de energía.

"Los pronósticos del señor ministro de Minas, Andrés Camacho, han fallado. El fenómeno del Niño no se ha ido, continúa en toda su intensidad, y ello ha llevado a que el nivel de los embalses que les sirven a las hidroeléctricas para generar energía siguen bajando, de tal suerte que en este momento estamos en el nivel agregado de los embalses, por debajo del 30% y a menos de 2 puntos porcentuales de llegar al umbral del 27%, considerado por XM, que es la empresa que administra y opera el Sistema Interconectado Nacional, y tambien por la CREG, como el nivel crítico a partir del cual se tendrían que tomar decisiones extremas que nos pueden llevar a un racionamiento en la prestacion del servicio de energía", le dijo el experto a este diario.

Añadió en este punto que si no hemos llegado aún a esta situación de crisis mayor es porque la generación térmica, que le sirve de respaldo al sector hídrico, ha venido operando casi a su máxima capacidad de generación:

"Estamos hablando de 110 gigavatios hora por día y la máxima capacidad es de 120. En estos momentos más del 50% de la energía que se está generando en el país la están generando las centrales térmicas. Esto obligó al ministro de Minas a convocar la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del País, Cacsse, que es como la sala de crisis para el sector energético, a una reunión extraordinaria para evaluar las medidas a tomar, que en este momento ya pueden resultar tardías, porque ya no estamos dependiendo tanto de las decisiones de Gobierno como de los caprichos de la naturaleza".

Remarcó en este sentido Acosta que solo podrá evitarse un racionamiento en este momento "reduciendo el consumo o aumentando la capacidad de generación, lo que es imposible, y por lo tanto estamos dependiendo de que llueva".

En medio de todo esto, a través de la Resolución No 40009 del 12 de abril del 2024, el Ministerio de Minas y Energías pidió que, a partir del día lunes 15 de abril hasta el próximo domingo 20, las termoeléctricas funcionen a máxima capacidad para compensar el déficit que hay en las hidráulicas.

Así mismo, el precio de la bolsa nacional, en su primera versión de la liquidación, con corte al pasado 12 de abril, se sitúa en un promedio aritmético de 1033,93 s/kwh y en un promedio ponderado de 1035,65 s/kWh.

Entre tanto, Camacho dijo en el debate de control político al que fue citado en la Comisión V del Senado esta semana que "es importante continuar con el ahorro de agua y de energía, sin embargo es necesario aclarar que desde el sector nos hemos preparado para este momento y contar las medidas que se han tomado".

Indicó en este sentido que el PMU integrado por el Ministerio, UPME, XM, CREG, CNO, TGI, ISA y Ecopetrol desde marzo del 2023 ha realizado 21 sesiones para el seguimiento y monitoreo constante del fenómeno, del estado de embalses y de la situación del sistema eléctrico en seis ejes de trabajo.

Y agregó que se han emitido "más de 30 resoluciones que desde la CREG han contemplado, entre ellas, medidas de abastecimiento para el mercado, entrega de energía por parte de pequeñas generadoras, modificaciones en el estatuto de desabastecimiento o tiempos y plazos de contratos bilaterales".

La Cacsse está conformada por el Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), XM, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el CNO Eléctrico y Gas, Ecopetrol, TGI e ISA, y tiene como invitados al Ideam, la Superintendencia de Servicios, el DNP, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Lo que hace es, principalmente, discutir medidas necesarias para garantizar el suministro de energía en el país.

Desde el pasado 11 de abril la Cacsse había venido tomando medidas como el seguimiento a variables del sistema, ya que el aporte de plantas térmicas aumentó, llegando a valores promedio en lo que va de abril de 97,1 GWh/día. A la fecha se tienen 695 MW de plantas solares en operación comercial y 1029 MW en etapa de pruebas y existen 32 MW de plantas eólicas en pruebas. En total, estas plantas están generando en promedio en lo que va de abril 8,5 GWh/día.

También se expidió una Circular y Orden Presidencial para implementar medidas de eficiencia energética y medidas de ahorro de energía. Al igual que se expidió la Resolución MME 40115 de 2024, por medio de la cual se reglamenta la exportación de energía con Combustibles Líquidos.

Así mismo, se emitió la Resolución MME 40116 de 2024, a través de la cual se establece una meta de generación térmica, entrega de excedentes y conexiones temporales. Y se dio luz verde a excedentes de generación, y es así como la Upme ha aprobado en los últimos dos días 75,5 MW de excedentes de generación, de los cuales 50 MW son solares.

De igual modo se avalaron proyectos de autogeneración por parte de la Upme, que ha aprobado tres proyectos de autogeneración que suman 83,8 MW, que están listos para incorporarse a la matriz energética. Se aprobaron también desde la Upme conexiones temporales por 39.6 MW de proyectos solares.

Y, finalmente, se hicieron inspecciones a plantas generadoras por parte de la Superservicios, que realizó vigilancia a diferentes plantas generadoras.

El pasado 1 abril el presidente Gustavo Petro emitió la directiva presidencial 01 del 1 de abril de 2024, dirigida a las entidades de la Rama Ejecutiva sobre "buenas prácticas para el ahorro de energía y agua", y en la que invita a las otras ramas del poder público, a los entes autonomos, los organismos de control y las entidades a sumarse.

Esto "con ocasión del fenómeno de El Niño que afronta el país", por lo que "se imparten instrucciones y lineamientos para reforzar las medidas de ahorro de agua y energía eléctrica por parte de todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva, tanto del sector central, como del sector descentralizado".

Se trata de cinco medidas con varios incisos cada una, en las que la primera dicta que "cada entidad debe establecer metas cuantificables y verificables de ahorro

de energía eléctrica y agua, y realizar evaluaciones semanales de

cumplimiento a través de los sistemas propios de gestión ambiental".

Así mismo, cada entidad debe desarrollar campañas internas de concientización sobre el ahorro del agua y la energía, para lo cual se podrá hacer uso del material diseñado por el Ministerio Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como parte de las campañas "Cuida la Vida, Cuida tu Energía" y "El Niño no es un juego", y las demás estrategias que consideren

pertinentes y efectivas.

"Se deben incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones que generen las entidades y en los portales web

institucionales", indica el jefe de Estado.

Y la última señala que se deben reforzar o implementar medidas, tales como: Diseñar, implementar y ajustar los esquemas de trabajo en casa para todo el personal de planta y contratistas; aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas; instalar sensores de movimiento, en especial en áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen presencia de personal de manera permanente.

De igual modo, instalar dispositivos ahorradores de agua en baños y cocinas. Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlas limpias; sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo; desconectar los televisores de pantalla CRT (convencionales) y cargadores cuando no se estén usando, por cuanto estos equipos usan hasta 20W en estado de suspensión; ajustar la temperatura del aire acondicionado a las condiciones de confort entre los 22 grados C y los 24 grados C garantizando que puertas y ventanas se mantengan cerradas en espacios acondicionados; apagar equipos de cómputo, impresoras, sistemas de aire acondicionado, etc., cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.

"Apagar los sistemas de aire acondicionado de las oficinas a partir de las 6:00 pm. En cuanto al uso de equipos informáticos, se deberá ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio, disminuir los tiempos para que los equipos entren en estado de hibernación y utilizar fondos de pantalla y temas oscuros; las compras de equipos se deben realizar teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética. En especial sistemas de iluminación, aires acondicionados y equipos ofimáticos, considerando lo contenido en la guía de compras públicas sostenibles, publicada por el MADS.

En adecuación de instalaciones se debe: Preferir el uso de colores claros en paredes, techos y pisos. Así: Preferir el uso de pinturas atérmicas en cubiertas o fachadas de edificaciones en climas cálidos para reducir la temperatura interna. Preferir el uso de persianas, cortinas o películas para regular la iluminación natural. Y preferir el uso de dispositivos ahorradores de agua como inodoros, regaderas, llaves de lavabo y aspersores para riego; y optimizar redes de suministro y desagüe", concluye el documento.

También pide la directriz que se debe desarrollar un programa de mantenimiento periódico que incluya: Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas; mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de iluminación, aire acondicionado e hidráulico.

De igual forma, se lee, "see debe hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvias y el reúso de las aguas residuales (Resolución 1207/2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Para limpieza de autos y fachadas, se deben usar baldes en lugar de manguera"

Estas instrucciones, dice el mandatario, deben ser tenidas en cuenta, entre otras razones, para la priorización y planeación de los presupuestos de funcionamiento y planes de contratación y compras de las entidades. El cumplimiento de estas medidas debe llevarse a cabo en el menor tiempo posible. El seguimiento de las instrucciones impartidas en esta directiva al interior de cada entidad estará a cargo del

secretario general con el acompañamiento del jefe de control interno o quienes hagan sus veces.

"Se insta a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, los organismos de control y vigilancia y las entidades territoriales a adoptar las medidas de esta directiva, u otras medidas efectivas para reforzar las medidas de ahorro de agua y energía eléctrica, en aplicación del principio de colaboración armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución Política", puntualiza la misiva.

Un día antes de esta directriz, a través de una misiva, el administrador del mercado eléctrico XM le había pedido al Ministerio de Minas adoptar medidas urgentes que se requieren para administrar los riesgos operativos derivados de la condición energética actual.

"Bajo las condiciones operativas actuales, ante la persistencia de los bajos aportes hídricos y el incremento en la demanda, XM reitera la necesidad de gestionar en el sector la implementación cuanto antes las siguientes medidas transitorias con el fin de asegurar la operación confiable y segura del Sistema Interconectado Nacional, SIN", se lee.

A renglón seguido indica que es necesario implementar medidas para la reducción de la demanda, tales como campañas de ahorro, que incluyan intensificar trabajo en casa (ahorro de iluminación y aires acondicionados), en aquellas que no sea posible, apagar iluminación en horas de la noche; programas de respuesta de demanda de rápida implementación.

Así mismo, "reducir las exportaciones de energía a Ecuador. Esta medida permitirá reducir.el número de horas de operación de plantas térmicas y retardar su salida a mantenimiento, así como un uso eficiente de las fuentes primarias escasas para la atención de la demanda nacional".

También definir una meta de generación térmica a partir de una referencia según las condiciones del sistema (aportes, demanda, generación), para que se programe en el despacho económico. Actualmente, los análisis energéticos de corto plazo plantean que se requiere una meta térmica por encima de los 110 GWh-día.

"Poner a disposición del parque generador térmico la mayor cantidad de gas posible. Tomar medidas que permitan asegurar el suministro, transporte y almacenamiento de combustibles requeridos para la operación continua de todo el parque térmico. Viabilizar la conexión de proyectos de autogeneración solar sin entrega de excedentes conectados al STN y STR que se encuentren en capacidad de entregar energía de manera inmediata, por ejemplo, Drummond, Reficar y la Cira Infantas, con el objetivo de reducir la demanda de dichas industrias", indica la misiva.

Y viabilizar la entrega de los excedentes informados por Upme en reunión Cacsse del 22 de marzo (aproximadamente 500 MW). Gestión y seguimiento con agentes generadores. Seguimiento al cumplimiento de la potencia y capacidad de cubrir la seguridad del sistema. Hacer seguimiento a los embalses con bajo nivel que puedan comprometer su disponibilidad. De acuerdo con los análisis de potencia y cubrimiento de la seguridad eléctrica del sistema, realizar seguimiento para determinar la necesidad de adoptar medidas adicionales que aseguren la atención de la demanda de energía eléctrica en la operación del sistema.

Finalmente, "garantizar la libre movilidad de personas, insumos y equipos, así como el libre acceso a las instalaciones del sector eléctrico (Subestaciones y centrales), a las de producción y transporte de energéticos primarios. Adelantar gestiones con ma ANLA y Minambiente para flexibilizar temporalmente las reglas impuestas a Ituango y otras plantas del sistema de forma que permita despachar la generación donde el sistema la requiera por requerimientos de

potencia".