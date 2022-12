Inhabilitan por 20 años a representante de concesionaria Ruta del Sol

Asímismo, la orden de servicio No. CRDS-OS-058-2014 del 10 de abril de 2014 suscrita con Julio César Arango, representante legal suplente de Gespín S.A.S., por valor de $699.709.100; la orden de servicio No. CRDS-OS-058-2014 del 10 de junio de 2014 suscrita también con Arango por $699.709.100; el contrato No, 052 de 2015 suscrito una vez más con Arango por valor de $981.489.940 y el contrato No. 075 de 2015 con Arango por valor de 1.728.452.274.

Finalmente, figuran el contrato OM-5-2015 de marzo de 2015 suscrito con Consultores Unidos S.A., por valor de $3.400.900.910; la aceptación de la oferta mercantil de profesionales de bolsa del 27 de marzo de 2014, por valor de $8.376.000.000; y el acuerdo de transacción con Consultores Unidos de Colombia – Panamá de 28 de mayo de 2015, por valor de $6.948.750.650.

Por lo tanto, el ente de control determinó que el disciplinado debe pagar una multa por $54 mil millones.