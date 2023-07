Gobierno vs. Procuraduría: ¿quién tiene la razón?

Y concluyó la jefa del Ministerio Público cuestionando: “Quien debe dar ejemplo por la democracia colombiana está generando caos. (...) Cada vez que no le guste al presidente algo, entonces no lo respetará. Eso no puede suceder”.

Al respecto, el abogado José Abuchaibe se preguntó: "¿Al negarse Petro a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la Procuraduría, el alcalde de Riohacha sigue en el cargo? Vemos un caos institucional que traerá graves consecuencias para el Estado de Derecho en Colombia. ¿Prevarica Petro?".

Entre tanto, el jurista Héctor Riveros dijo en la emisora capitalina 'Blu Radio' que “La pelea no es con Petro, es con el sistema jurídico, que dice que la Procuraduría no puede sacar a un funcionario de elección popular”.

A su vez, la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, advirtió este viernes en un comunicado que ya la jurisprudencia, en particular de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, han establecido sobre el particular claramente que "de conformidad con la sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada C-030 de la Corte Constitucional, en los términos del artículo 277.6 de la Constitución Política, la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar y juzgar disciplinariamente a los funcionarios públicos, incluidos los servidores de elección popular, salvo que gocen de fuero constitucional, y dada su naturaleza funcional y acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos, dichas determinaciones contra tales servidores, no podrán en general ser ejecutadas antes de que medie sobre ellas control jurisdiccional".

Agregó la CEJ que el Consejo de Estado en igual sentido ha manifestado, teniendo en cuenta precisamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, y que la misma se ha referido concretamente al caso de las sanciones definitivas de la Procuraduría General más no a medidas preventivas como la aludida suspensión provisional de servidor público de elección popular, que "ese organismo en efecto ostenta la competencia para suspender provisionalmente a aquellos servidores".