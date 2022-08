Petro pide priorizar infraestructura educativa y agua potable

El agua potable, agregó en este sentido, es fundamental. “Aquí no hay que discutirlo: Colombia no tiene agua potable en sus territorios excluidos. La privatización del servicio público de agua potable no funcionó en el país”.

Y reiteró que un alto porcentaje de niños y niñas en Colombia no tiene agua potable, lo cual es una de las causas principales de la mortalidad infantil: “En la estadística aparecen como que se mueren por desnutrición y, a veces, uno cree que es falta de comida, pero en el porcentaje más alto es falta de agua potable. (...) No se explica uno cómo una comunidad como Santa Sofía no tenga agua. Esa es la prioridad número uno”.