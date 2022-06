Presidente Duque recibió el informe de la Comisión de la Verdad

Fue el jefe de Estado el primero en tomar la palabra quien agradeció la visita del padre con varios de los comisionados. “Recibimos de manos del padre Francisco el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, sabemos que este ha sido un esfuerzo de muchos años y que desde el Gobierno Nacional hemos acompañado este proceso, no solamente con todo el respaldo institucional sino también con todo el respaldo presupuestal”, dijo Duque.

Indicó que el documento tiene un mensaje que “es muy importante” para que todos los colombianos lo tengan en cuenta, toda vez que este generará un buen debate.

“Como sociedad ojalá tengamos la posibilidad de leerlo y de pensarlo, de conocer las apreciaciones y sus hallazgos para poder debatir y controvertir, pero al mismo tiempo construir sobre la base de los hallazgos. Sabemos que las recomendaciones no son vinculantes, pero el hecho de que no sean vinculantes propician un debate que trasciende el no estar de acuerdo, pues desde esa recomendaciones se da la posibilidad de construir colectivamente soluciones de convergencia”, señaló el primer mandatario.

Indicó el presidente que es importante destacar que este ejercicio está orientado para que la Nación “supere el capítulo de violencia que nunca debería volverse a repetir”, y para que el país tenga la claridad “de rechazar la violencia en todas formas”.

“Hay una herida histórica en muchos lugares del territorio nacional”, dijo Duque al tiempo que señalo que el Estado colombiano se ha ido fortaleciendo institucionalmente con el pasar de los años para garantizar el principio constitucional de garantizar la protección de la vida y bienes de todos los colombianos y además de cuidar la paz como un y un deber derecho de obligatorio cumplimiento.

“No existen crímenes que tengan atenuantes ideológicos por parte de quién lo perpetra, un asesinato, un secuestro o muna extorsión es un crimen y no importa quién lo hay cometido. Sabemos que son mucha la familia que han sufrido y muchos colombianos que han sufrido por esta violencia… es en el sentir de esas víctimas es lo que también nos convoca a esta reunión”, expresó el presidente.

Por su parte, el padre De Roux, señaló que la verdad del informe “no necesita interpretación ya que representa el dolor humano, tratamos de interpretar qué fue lo que nos pasó y por qué se llegó a estas cosas y establecer responsabilidades grupales y organizaciones, pero no establecemos culpabilidades personales”, dijo el padre.

Destacó que el documento busca construir “hacia delante” con las visiones y diferencias políticas, culturales y éticas que existen en todo el país.