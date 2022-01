Preguntas y respuestas sobre la dosis de refuerzo contra el coronavirus

¿Quién puede recibirlo?

En Colombia, el Comité Asesor de Vacunas aprobó abrir vacunación de refuerzo en población mayor de 18 años que ya cuenta con esquema completo.

¿Qué vacuna aplicar?

Arregocés explica que la recomendación es utilizar la vacunación heteróloga, lo que quiere decir que se debe cambiar la plataforma sobre la que está desarrollada la vacuna que una persona recibió en su esquema inicial.

“Minsalud recomienda que los que recibieron Pfizer, Moderna o Sinovac, se apliquen la AstraZeneca y las que recibieron un vector viral, cualquiera de MRNA, no estamos usando casi la Sinovac, porque tiene perfil menos inmunogénico en adulto”, afirmó.

¿Cuáles son los tipos de vacunas?

Vector viral: Janssen y Astrazeneca. MRNA: Moderna y Pfizer. Virus inactivado: Sinovac.

¿Por qué no usar la misma?

“No es que no se pueda usar la misma vacuna, pero no es la mejor opción. Si después de hacer la explicación de los beneficios de la plataforma una persona decide no hacerlo, podría recibir la misma vacuna”, indica el director.