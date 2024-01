¿Por qué no se ponen de acuerdo en la Corte para elegir fiscal?

Y sobre Buitrago se lee que ha sido abogada del periodista y columnista Daniel Coronell, que ha adelantado investigaciones sensibles contra algunos poderes políticos y económicos, "y eso habría generado prevenciones".

El tema es que si no se elige fiscal antes del 12 de febrero, cuando cumple Francisco Barbosa su periodo, la vicefiscal Martha Mancera asumirá temporalmente como fiscal encargada, lo no sería excepcional sino por el hecho de que a principios de abril de este año cinco magistrados salen de la Corte, lo que puede retrasar la elección porque puede tomarse la decisión de que hasta no tener a los 23 magistrados no se elige fiscal y porque de votarse la decisión con los nuevos integrantes, los consensos o mayorías que vienen trabajándose pueden reconfigurarse.

De acuerdo con el portal La Silla Vacía, que cita fuentes, hay tres bandos en la Corte: Está un primer bloque que son los que quieren elegir a la fiscal cuanto antes, e incluso propondrán que se hagan sesiones extraordinarias hasta que se decida, al parecer este grupo abanderado por Luis Antonio Hernández. Un segundo bloque más numeroso lo conforman los magistrados que no están reacios a votar pero creen que debe hacerse en las sesiones quincenales de la Sala Plena. Y al tercer grupo no le gusta ningún nombre de la terna y quiere votar en blanco para que ninguna sea elegida, y en este estaría el magistrado Gerardo Botero, quien buscó tumbar la terna mediante una tutela por considerar que debía tener mínimo a un hombre.