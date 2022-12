Las novenas del teniente Chica en la trinchera de Jambaló, Cauca

El pesebre lo armaron sobre una mesa, en un espacio reducido de la Estación de Jambaló, que está en medio de una trinchera, lo que evidencia las situaciones de seguridad a la que ellos se ven expuestos.

“Desde que llegué a este municipio y como ya lo he hecho en otros, puse en marcha el proyecto de música para la convivencia y la paz y para acercarnos a los pobladores y por eso en cada salida a los operativos de registro y control invitábamos a los niños que estaban acompañados de sus padres a las novenas. Algunos se mostraban extraños y creímos que no vendrían, pero no fue así, llegaron muchos niños indígenas, algunos con sus padres y compartimos estos bellos momentos que nos acercan más a Dios”, dijo el teniente que comandó en el departamento de Sucre el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) donde debido a la alta operatividad no pudo sacar el violín para disparar las ráfagas de música.