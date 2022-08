Petro revela que solicitó a EE. UU. “cambiar” su política antidrogas

“Le he pedido al Gobierno de los Estados Unidos cambiar su política antidrogas llamada ‘guerra contra las drogas’, que solo ha dejado un millón de latinoamericanos muertos en los últimos 40 años y empieza a generar 70.000 muertes diarias en los Estados Unidos, pero no por la cocaína sino por el fentanilo, otra droga inventada que no se produce en Colombia ni en América Latina, sino en Taiwán y la China”, dijo Petro al término del Consejo Integral de Seguridad Humana en el municipio El Tarra, Norte de Santander.

El jefe de Estado indicó que en 40 años hacia adelante, si la situación no cambia, “tendríamos otro millón de muertos en América Latina”. “Quizás muchísimos en el Catatumbo, y 2.800.000 muertos en los Estados Unidos por drogas que no se producen en las Américas, y millones de personas encarceladas por la prohibición en todo nuestro continente americano”.