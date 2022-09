“No había ninguna cita, no pasó nada”: Petro sobre encuentro con Joe Biden

Pero, este jueves, Petro hizo una declaración a la prensa y dijo que, de hecho, no había ninguna agenda concertada con el presidente Biden.

“No había ninguna cita. No ocurrió nada. No soy de los presidentes que buscan cuándo Biden va al baño para atravesársele en el pasillo. No hay ninguna agenda concertada, entonces no pasó nada”, sostuvo el jefe de Estado.

El presidente colombiano no realizó mayores comentarios sobre la gran fiesta que realizó el mandatario Biden a la que, de hecho, asistieron 150 dirigentes del mundo, de acuerdo con la prensa internacional.