Gobierno financiará estudio para línea férrea que una Pacífico con Atlántico

El mandatario dijo que esta propuesta, la cual realizó durante la campaña, es viable y ayudaría a que el sector de carga del mundo vea a "Colombia como la alternativa" para descongestionar el canal de Panamá.

“Ligar el Pacífico con el Atlántico para atraer a parte de la carga que se mueve en el mundo a financiar nuestro sistema férreo, porque nuestra propia carga no lo logra. La figura es una concesión o APP (Alianza Público-Privada) que es una derivación si se quiere; pero si nosotros ligamos Pacífico con Atlántico hacemos un By pass al canal de Panamá, que está congestionado. Luego, hay una carga que estaría disponible para financiar ese By pass”, indicó.

Así mismo, aseguró que para hacerla realidad se debía trabajar conjuntamente con el sector privado de la infraestructura.