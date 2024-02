No la conozco, no representa al Partido Conservador: Cepeda sobre mindeporte

Por otro lado, en medio de una rueda de prensa, Cepeda aseguró desconocer quién es la nueva ministra del Deporte y manifestó que no tiene conocimiento tampoco de su trayectoria o su hoja de vida. “No la conozco, no conozco su hoja de vida, no conozco su procedencia y, afirmo nuevamente, no representa al Partido Conservador”, concluyó el senador.

Luego de conocerse el nombre de la nueva ministra del Deporte se ha generado una gran polémica en el Partido Conservador frente a este anuncio.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/WSGxr3zIRU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 21, 2024