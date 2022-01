El país enfrenta ola de ómicron distinta en cada región: Minsalud

“Ese incremento no es proporcional al observado antes; ómicron tiene una severidad entre el 40 a 70 % menor. Si hubiese sido con delta, ese pico de muertes sería mayor, eso no quiere decir que personas no vacunadas o sin refuerzo no puedan morir”, explicó.

Si bien la ocupación UCI covid ha aumentado, la no covid sigue siendo mayor; lo mismo pasa en hospitalización general. Fernández advirtió que aunque sean más las personas recluidas en centros hospitalarios por factores no covid, el personal sanitario debe mantener las alertas y reforzar las medidas de bioseguridad para evitar contagios al interior de clínicas y hospitales.

“No estamos en el punto de partida, tenemos todas las herramientas disponibles necesarias para hacer la diferencia. La principal, mas no la única estrategia, es la vacunación y acceder a las vacunas de refuerzo, pero sobre todo para las personas mayores de 50 años; esto hará que este pico de casos no se traduzca en un pico significativo de muertes y que ese incremento que hemos observado de muertes, se estabilice y reduzca rápidamente como lo han logrado varios países”, concluyó Fernández frente a la situación epidemiológica.

En cuanto a las vacunas, destacó que “Sinovac es la que tiende a presentar una tasa menor de eventos adversos y en el caso de los niños podemos darnos cuenta que son de las más bajas. Sinovac ha mostrado ser la vacuna más segura cuando se calculan las tasas, una razón más para avanzar en la vacunación y más en el marco del retorno escolar”.

Estos datos propios recolectados con más de 69 millones de dosis aplicadas en el país son consistentes con los registros a nivel internacional y ratifican que, las vacunas contra el Sars-Cov2 son seguras y efectivas.