Los nuevos requisitos para viajar al exterior con menores de edad

A los padres, cuando se trata de que el menor viaje con uno solo de sus padres o con una persona distinta a ellos, les solicitan un permiso de salida debidamente diligenciado y notariado.

Sin embargo, Migración Colombia anunció que desde el pasado miércoles 13 de marzo, y con la intención de “garantizar un proceso más sencillo para los padres de los menores, y en cumplimiento con la Ley 2097 de 2021 que asegura la integridad de los pequeños al salir del país”, en algunos casos muy particulares ya no se requerirá el permiso en cuestión.

El anuncio de Migración tiene que ver con el caso cuando el padre que no viaje con el menor de edad aparezca reportado como deudor alimentario moroso. En esta situación particular, el padre que acompañe en el viaje al menor no necesitará el permiso del otro.

Según la entidad migratoria, esta medida se tomó con relación a la Ley 2097 de 2021, a través de la cual se simplificó el proceso de salida del país de los menores de edad cuyo padre o madre estuviera reportado como deudor moroso.

De acuerdo a esto, Migración ahora en lugar de solicitar el permiso de salida del otro padre o madre que sea deudor moroso alimentario, solo requerirá la presentación del certificado de inscripción del padre o madre moroso en la base de datos del Registro de Deudores Morosos de Alimentos (Redam).

“El Redam es un certificado otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), con previa orden de inscripción de un juez. Dichos certificados cuentan con códigos QR para su validación y verificación”, explicó Migración.

“Hemos agilizado la incorporación de comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) sobre la inscripción de padres o madres morosos en Redam. Estamos trabajando en la implementación de consultas en tiempo real con MinTIC, conforme a lo establecido en el Decreto 1310 de 2022″, se lee en el comunicado.