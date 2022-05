No he hecho nada por lo que Piedad Córdoba deba agradecer: canciller

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró este jueves que el Ministerio de Relaciones Exteriores no le hizo un favor a Piedad Córdoba, retenida en Honduras un día por no declarar 68 mil dólares, sino que es la función de la cartera diplomática asistir a los connacionales en el exterior.

No he hecho nada por lo cual @piedadcordoba deba agradecer. Nuestro cónsul en Tegucigalpa, le brindó la atención que se presta a cualquier connacional, lo cual es función legal de la @CancilleriaCol y no un favor personal. https://t.co/nvYfk90h66