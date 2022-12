Derrumbe en Risaralda: niña atrapada estaría aferrada al cadáver de su madre

Una niña atrapada bajo el alud de tierra, abrazada y aferrada al cadáver de su madre. Esa es la trágica y lamentable escena de la emergencia en Risaralda que enluta hoy al país.

De acuerdo con declaraciones del gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, en este momento el reporte que tienen es que el derrumbe que sepultó a varios vehículos en el municipio de Pueblo Rico, deja dos muertos: una mujer y una niña de tan solo ocho años de edad que se movilizaba en una motocicleta.

"En este momento siguen trabajando los organismos de socorro para poder ingresar al vehículo. Se nos ha informado que hay tres personas con vida, una de ellas una menor que está atrapada abrazada a su madre, quien desafortunadamente falleció. Estamos tratando de sacarlas y poder ingresar al vehículo para lograr rescatar a más personas", señaló el mandatario departamental.

Entretanto, a pesar de la presencia de los organismos de socorro, no se ha podido realizar un pronto rescate. Las lluvias han sido un factor determinante en los retrasos presentados.

"Estamos haciendo todo el esfuerzo para lograrlo. No es fácil porque el clima no nos ayuda y por el riesgo que acarrea la situación misma no podemos extendernos a más de las 5 o 6 de la tarde. Confiamos que en lo que queda de estas horas podamos lograrlo", explicó el mandatario territorial.

Además, ya el funcionario había mencionado que: "desde esta madrugada estamos concentrados en las acciones de rescate en Pueblo Rico. Junto a Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y organismos de socorro estamos en la zona para liderar PMU y poner todas nuestras capacidades para salvar vidas”.

De acuerdo con la Unidad de Gestión de Riesgo, al parecer "ha habido 2 movimientos en masa suplementarios y sigue lloviendo lo que dificulta las labores de rescate. Al menos 70 unidades de bomberos apoyan las labores de rescate".