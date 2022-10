Mujer acusada de agredir a empleada de Avianca narra su versión de los hechos

“Una vez revisaron los documentos el equipaje, los pasabordo y los documentos, nos dejaron seguir y adelante están las chicas de Avianca. Una de ellas me dice: ‘Señora, usted no puede seguir si no se pone tapabocas’ yo le dije: ‘Listo, espérame descargo la maleta’. Me puse el tapabocas y seguí mi camino", inició contando la usuaria.

Seguidamente, narró: "cuando ya iba en la mitad del pasillo para ingresar al avión, la señora me gritó desde la puerta: ‘Señora, usted para dónde va si yo no le he dado la autorización para ingresar al avión’ y yo le dije: ‘Mira, ya me puse el tapabocas’, ella me responde: ‘Si yo no le autorizo a usted el ingreso al avión, usted no se puede subir’".