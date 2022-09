La Unión Europea aconseja control a la financiación electoral en Colombia

Según la Misión de la UE, la participación política que el país regula y rechaza, "a ojos de estándares internacionales (...) forma parte de la normal vida democrática de un país".

El informe también hace énfasis en la necesidad de reforzar las medidas para mejorar la paridad de mujeres en las listas electorales y considera que es un aspecto que "debe y puede transformarse, reformarse".

Algo que, no obstante, "no está exento de un necesario control y exigencia que debe hacer la Administración" es "el uso de los bienes públicos" por parte de los funcionarios "para que no hagan uso partidista", según el eurodiputado.

Otras recomendaciones son la eliminación de la inhabilitación permanente para ser candidato a los condenados por delitos dolosos, ya que es una "medida desproporcionada y contraria a los estándares internacionales", y aprobar una regulación para la publicidad institucional en medios de comunicación.